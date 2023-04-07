Afetzedeler, depremin merkezi Kahramanmaraş'a geri dönüyor

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7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yaşayan binlerce vatandaş, memleketlerini geçici veya kalıcı süreyle terk ederek farklı şehirlere gitti. İstanbul başta olmak üzere Mersin, İzmir, Ankara, Kırıkkale, Tokat, Sivas gibi farklı şehirlere giden vatandaşların bir kısmı tekrar dönüşe geçti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise yoğunluk yaşandığı görüldü.

"DEPREMDEN BİR GÜN SONRA APAR TOPAR GİTTİK"

Otobüs şoförü İlyas Kavuncu, depremzede vatandaşların yeni yeni dönemeye başladıklarını ifade ederek, bayramdan sonra da yolcu sayısının artacağını söyledi. Depremin ardından Tokat'ta üniversite okuyan kardeşinin yanına gittiğini belirten Ahmet Arslan ise "Birkaç ay buralardan uzaklaşmak için Tokat'taki kardeşimin yanına gittim. Kardeşim orada okuyordu, onun tuttuğu evde misafir kaldık. Depremden bir gün sonra apar topar gittik" diye konuştu.

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Depremde evinin yıkıldığını anlatan İsmail Karagöl ise, "Deprem günü evdeydim, evim yıkıldı. Çocuklarla göçük altında kaldık. Kaynanam rahmetli oldu. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Devletime ve milletime zeval vermesin. Bizim için önemli olan o al bayrağın orada dalgalanması" şeklinde konuştu.

Elektrik tesisatçısı Gökhan Şirin ise "En azından depremzedelere bir yardımımız dokunsun diye konteyner kentlere elektrik tesisatı yapmak için geldim. 15 gündür buradaydım şu an 500 adet konteynerin elektrik tesisatını teslim ettik" dedi.