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Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı

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#Deprem#Yardım#Barınma
Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 19:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-devlet üzerinden başlatıldığını bildirdi.

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AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde konutu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-devlet üzerinden başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Vatandaşların başvurularını, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-yardim-odeme-basvurusu" sitesi üzerinden yapması gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarına ise, "https://aydes.gov.tr/vatandasBasvuruSSS" adresi üzerinden erişilebileceği aktarıldı.

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#Deprem#Yardım#Barınma

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