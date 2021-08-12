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Gündem
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afetlere 'nabız ekibi'

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Afetlere 'nabız ekibi'

AK Parti, ülkede art arda yaşanan doğal afetler, pandeminin yarattığı sorunlar ve vatandaşın ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıları saptamak için “nabız ekipleri” oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre öncelik yangın bölgesine verildi ve 40 milletvekilinin bölgeye gönderilmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yapılan görevlendirmeyi yetersiz bularak sayının iki katına çıkartılmasını sağladı. Bu vekiller, yangın sonrası yapılması gereken öncelikli çalışmalar, vatandaşın istek ve taleplerinin belirlenmesi, kamu kurumları ve bakanlıkların ilgili birimlerinin yeterince çalışıp çalışmadığı konusunda değerlendirme yapacaklar. Bu raporlar, parti toplantılarında gündem yapılacak.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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