Afetlere 'nabız ekibi'

Edinilen bilgiye göre öncelik yangın bölgesine verildi ve 40 milletvekilinin bölgeye gönderilmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yapılan görevlendirmeyi yetersiz bularak sayının iki katına çıkartılmasını sağladı. Bu vekiller, yangın sonrası yapılması gereken öncelikli çalışmalar, vatandaşın istek ve taleplerinin belirlenmesi, kamu kurumları ve bakanlıkların ilgili birimlerinin yeterince çalışıp çalışmadığı konusunda değerlendirme yapacaklar. Bu raporlar, parti toplantılarında gündem yapılacak.

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