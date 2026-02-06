×
Gündem Haberleri

Afetlerde kesintisiz iletişim sağlanacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 07:00

Olası bir afet durumunda kritik kamu kurumlarının kesintisiz ve güvenli haberleşmesini sağlamak amacıyla kurulan Afet Entegre Haberleşme Sistemi ‘AFHES’, emniyet verileri toplantısında tanıtıldı.

AFHES sisteminin kesintisiz çalışabilmesi için İstanbul genelinde 28 röle istasyonu kuruldu. Kurulan bu röle istasyonları sayesinde 39 ilçe emniyet müdürlüğünün, 10 ilçe Jandarma komutanlığının, 39 ilçe Afet Yönetim Merkezi’nin ve kritik kamu kurumlarının olası bir afet durumunda kesintisiz bir şekilde iletişim kurması sağlanacak.

Toplantıda tanıtımı yapılan AFHES sistemini ilk olarak İstanbul Valisi Davut Gül denedi. Vali Gül, Pendik, Silivri, Fatih ve Avcılar AFAD Yönetim Merkezi’ne bağlanarak sistemi kullandı.

