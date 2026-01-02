×
Afet ve acil durum yönetiminde yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 07:00

RESMİ Gazete’de çıkan yönetmelikle afet ve acil durum yönetiminde yeni döneme geçildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Buna göre, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet ve acil durumlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve hazırlıkların etkin bir şekilde yapılması için 24 saat esasına göre çalışacak. Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapsamında nüfusu 50 binin üzerindeki ilçeler ile afet durumu değerlendirilerek valiliklerce belirlenecek ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak. Basın açıklamaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet İletişim Grubu tarafından yapılacak.

İl ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi, Başkanlıkça denetlenecek. Başkanlık ve İçişleri Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durum yönetim merkezi harcamaları kendi bütçelerinden, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin harcamaları ise bu amaçla kullanılan valilik özel hesabından karşılanacak.

