Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor.



Proje çerçevesinde 7 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

Haberin Devamı

Projede örnek dairede tamamlandı ve içerisine eşyalarda yerleştirildi. Birçok depremzede aile sosyal medyadan ve haberlerden gördüğü evleri yakından görmek istiyor. Depremde 4 katlı müstakil evleri ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan 7 çocuk 9 torun sahibi Hasan (66) ve Nazime (61) çifti de o ailelerden bir tanesi.

Şuanda Mersin’de kalan aile örnek daireyi görmek için Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde ki inşaat alanına geldi. Projeyi üstlenen firma yetkilileri de aileye daireyi gezdirerek tanıttı. Örnek daireyi gezen aile adeta hayran kaldı.

İhlas Haber Ajansı’da depremzede ailenin daireyi gezmesini görüntüledi. Daha sonra İHA’ya konuşan Hasan Doğan, “Depremde 4 katlı evimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Depremde can kaybımız çok fazla. Adıyaman’da onlarca yakın akrabalarımızı kaybettik. Evimiz depremde yıkıldığı için şuanda Mersin’de kalıyoruz.

Haberin Devamı

Devletimizin yaptığı konutları bekliyoruz. Bu gün örnek daireye geldik, çok beğendik ve çok mutlu olduk. Ailemle ve torunlarımla birlikte burada oturacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Nazime Doğan ise yapılan deprem konutlarının kendi evlerinden çok daha güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:“Ev çok güzel olmuş. Bizde görüp çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin.

İnternette, haberlerde örnek daireleri görüyorduk ama bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bizim önceki evimiz 40 yıllık bir evdi. Bu ev, bizim evden çok çok daha güzel. Bu ev sayesinde deprem korkusu da yaşamayacağız.

Haberin Devamı

Depremde çok acılar yaşadık. Allah bir daha böyle büyük bir acı göstermesin. Eski evimiz depreme dayanıksızdı ama şimdi ki evimiz depreme çok dayanıklı. Allah devletimizi korusun.”