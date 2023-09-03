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Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

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#Adana#Deprem#Afet Konutları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 09:34

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu illerden biri de Adana olmuştu. Kentte depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona yaklaşılırken depremzede aile, örnek daireyi gezdi. Aile, örnek daireye hayran kalırken biran önce evlerine kavuşmak istediklerini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor.

Proje çerçevesinde 7 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi



DEPREMZEDE AİLE ÖRNEK DAİREYİ GEZDİ

Projede örnek dairede tamamlandı ve içerisine eşyalarda yerleştirildi. Birçok depremzede aile sosyal medyadan ve haberlerden gördüğü evleri yakından görmek istiyor. Depremde 4 katlı müstakil evleri ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan 7 çocuk 9 torun sahibi Hasan (66) ve Nazime (61) çifti de o ailelerden bir tanesi.

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Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi



Şuanda Mersin’de kalan aile örnek daireyi görmek için Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde ki inşaat alanına geldi. Projeyi üstlenen firma yetkilileri de aileye daireyi gezdirerek tanıttı. Örnek daireyi gezen aile adeta hayran kaldı.

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi



“ONLARCA AKRABAMIZI KAYBETTİK”

İhlas Haber Ajansı’da depremzede ailenin daireyi gezmesini görüntüledi. Daha sonra İHA’ya konuşan Hasan Doğan, “Depremde 4 katlı evimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Depremde can kaybımız çok fazla. Adıyaman’da onlarca yakın akrabalarımızı kaybettik. Evimiz depremde yıkıldığı için şuanda Mersin’de kalıyoruz.

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

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Devletimizin yaptığı konutları bekliyoruz. Bu gün örnek daireye geldik, çok beğendik ve çok mutlu olduk. Ailemle ve torunlarımla birlikte burada oturacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi


“DEPREMDE ÇOK ACILAR YAŞADIK”

Nazime Doğan ise yapılan deprem konutlarının kendi evlerinden çok daha güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Ev çok güzel olmuş. Bizde görüp çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin.

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

İnternette, haberlerde örnek daireleri görüyorduk ama bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bizim önceki evimiz 40 yıllık bir evdi. Bu ev, bizim evden çok çok daha güzel. Bu ev sayesinde deprem korkusu da yaşamayacağız.

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Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

Depremde çok acılar yaşadık. Allah bir daha böyle büyük bir acı göstermesin. Eski evimiz depreme dayanıksızdı ama şimdi ki evimiz depreme çok dayanıklı. Allah devletimizi korusun.”

Afet konutlarında sona doğru... Depremzede çift, örnek daireyi gezdi

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#Adana#Deprem#Afet Konutları

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