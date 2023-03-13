Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Afet bölgesinden gelen öğrenciler için kampta eğitim

Güncelleme Tarihi:

#Mudurnu#Afet#Öğrenci
Afet bölgesinden gelen öğrenciler için kampta eğitim
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 14:11

Mudurnu Kaymakamlığı ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile afet bölgesinden Bolu'ya gelen misafir öğrencilere, Anakamp'ta gönüllü öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki öğrencilerin eğitiminin kesintisiz devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından deprem bölgesine şimdiye kadar toplam 295 ilkokul ve ortaokul kuruldu.
Bakanlık, afet bölgesindeki öğrencilerin eğitimi için bölgedeki okulların yanı sıra yurt genelindeki imkanları da seferber etti.

Afet bölgesinden gelen öğrenciler için kampta eğitim

MUDURNU'DAKİ KAMPTA VELİLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Çalışmalar kapsamında Bolu Valiliği koordinesinde Mudurnu Kaymakamlığı ile Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Mudurnu ilçesindeki Anakamp'ı da afet bölgesinden gelen öğrencilere tahsis etti.

Haberin Devamı

Afet bölgesinden gelen öğrenciler için kampta eğitim

Kampta; afet bölgesinden kente gelen misafir öğrencilerin eğitimleri, gönüllü öğretmenleri tarafından sürdürülüyor.
Kampta öğrencilere velileri de eşlik ediyor.

Afet bölgesinden gelen öğrenciler için kampta eğitim

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada da "Bolu Valiliği koordinesinde MUDURNU Kaymakamlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Anakamp iş birliği ile afet bölgesinden ilimize gelen misafir öğrencilerimizin eğitimleri gönüllü öğretmenlerimiz tarafından sürdürülüyor" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mudurnu#Afet#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık