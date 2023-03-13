Afet bölgesinden gelen öğrenciler için kampta eğitim

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki öğrencilerin eğitiminin kesintisiz devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından deprem bölgesine şimdiye kadar toplam 295 ilkokul ve ortaokul kuruldu.

Bakanlık, afet bölgesindeki öğrencilerin eğitimi için bölgedeki okulların yanı sıra yurt genelindeki imkanları da seferber etti.

MUDURNU'DAKİ KAMPTA VELİLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Çalışmalar kapsamında Bolu Valiliği koordinesinde Mudurnu Kaymakamlığı ile Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Mudurnu ilçesindeki Anakamp'ı da afet bölgesinden gelen öğrencilere tahsis etti.

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Kampta; afet bölgesinden kente gelen misafir öğrencilerin eğitimleri, gönüllü öğretmenleri tarafından sürdürülüyor.

Kampta öğrencilere velileri de eşlik ediyor.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada da "Bolu Valiliği koordinesinde MUDURNU Kaymakamlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Anakamp iş birliği ile afet bölgesinden ilimize gelen misafir öğrencilerimizin eğitimleri gönüllü öğretmenlerimiz tarafından sürdürülüyor" denildi.