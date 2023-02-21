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Kahramanmaraş'tan 122 bin kişi tahliye edildi

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#Deprem#Kahramanmaraş#Kahramanmaraş Depremi
Kahramanmaraştan 122 bin kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 17:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentten ayrılmak isteyenler için bakanlıkların koordinasyonunda ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Şu ana kadar 122 bin kişinin şehirden tahliye edildiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 500 bina yıkılırken, 10 bin 174 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi, 2 bin 412 bina için de yıkılma ya da devrilme tehlikesi nedeniyle acil yıkım kararı alındı. Kentten ayrılmak isteyenler için İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor. İl dışı tahliye koordinasyon başvuru merkezlerine başvuranlar, form doldurduktan sonra otobüslerle istedikleri şehirlere gönderiliyor. Kendi araçlarıyla şehirden çıkmak isteyenlere ise bakanlıklar, yakıt ücreti desteği sağlıyor.

Kahramanmaraştan 122 bin kişi tahliye edildi

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"ENKAZ GÖRDÜĞÜM ZAMAN BAYILIYORUM"

Kentin farklı noktalarındaki başvuru masalarında işlemlerini tamamlayan 122 bin kişinin, depremden bu yana Kahramanmaraş'tan tahliye edildiği belirtildi. Otobüsler, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Fuar Merkezi önündeki noktalardan hareket ettiriliyor. Depremde ailesiyle korku yaşadıklarını anlatan Ahmet El (52), bir süre kentten ve depremden uzak kalmak için şehirden ayrıldığını söyledi. Yeniden döneceğini belirten El, "Şu anda Ankara'ya gideceğim. Bende panik atak var. Oradan Eskişehir'e geçeceğim. Orada benim doktorum var. Dün Hatay'da yeniden deprem oldu, çok feci hissettik.

Kahramanmaraştan 122 bin kişi tahliye edildi

Sabahlara kadar uyumadık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisiyim ama panik atak olduğum için henüz işe başlayamadım. Enkazı falan gördüğüm zaman bayılıyorum, çalışamıyorum. Uzaklaşmak için gidiyorum. Yeniden buraya geleceğim. Allah razı olsun, devletimiz böyle imkanlar sağladı. Konaklama yerleri ayarladı. Kendi imkanımızla zaten gidemeyiz" diye konuştu.

Kahramanmaraştan 122 bin kişi tahliye edildi

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