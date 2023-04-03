Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet bölgesi ilan edilen 11 ile ek olarak, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da hasar gören binaların bulunduğu bazı yerleşim yerleri, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildi.

Bu illerden Mardin'de ihbarları değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, bugüne kadar kentteki 739 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde 190 yapının az hasarlı, 480 yapının hasarsız, 59 yapının ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Ağır hasarlı yapıların 24’ünün Kızıltepe, 6’sının Artuklu, 2’sinin Derik, 27’sinin de merkezde olduğu belirtildi.