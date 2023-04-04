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Afet bölgesi genişledi

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#AFAD#Afet Bölgesi#Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi
Afet bölgesi genişledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem felaketinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da binaların hasar gördüğü bazı yerleşim yerlerinin de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildiğini açıkladı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir.” 

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#AFAD#Afet Bölgesi#Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi

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