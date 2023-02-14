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‘Afet Acil Hattı’na 8 günde 350 bin çağrı

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#Aile Ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı#Deprem#Aydın
‘Afet Acil Hattı’na 8 günde 350 bin çağrı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Aydın’ın Köşk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’na bağlı ‘Alo 144 Yardım Hattı’nın ismi, ‘Alo 144 Afet Acil Çağrı Merkezi’ olarak değiştirildi.

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Merkeze, yurt içinden ve dışından 350 bin ihbar yapıldı. Türkiye’de sayısı 3 olan ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ merkezlerinden 2’si depremde ağır hasar alınca tek ‘Afet Acil Hattı’ olarak hizmet vermeye başlayan merkeze ihbarlardan 100 bininin asılsız olduğu belirlendi. Yardım TIR’larının organizasyonunun ise çağrılara göre yapıldığı belirtildi.

‘Afet Acil Hattı’na 8 günde 350 bin çağrı

Merkezin grup yöneticisi Volkan Herekçi, “6 Şubat tarihinden itibaren 250 bin çağrı aldık. Aldığımız çağrıların tamamında bağış, barınma ve bununla ilgili yönlendirme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu tarihten itibaren de tarafımıza 100 bin asılsız ihbar ulaştı. Vatandaşlarımızdan ricamız ‘Afet Acil Hattı’ olmamız nedeniyle asılsız ihbarlarla bize ulaşmamalarıdır. Sahada çalışan personellere çalışma olanağı sağlamalıdırlar” ifadelerini kullandı.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı#Deprem#Aydın

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