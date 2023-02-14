‘Afet Acil Hattı’na 8 günde 350 bin çağrı

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Merkeze, yurt içinden ve dışından 350 bin ihbar yapıldı. Türkiye’de sayısı 3 olan ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ merkezlerinden 2’si depremde ağır hasar alınca tek ‘Afet Acil Hattı’ olarak hizmet vermeye başlayan merkeze ihbarlardan 100 bininin asılsız olduğu belirlendi. Yardım TIR’larının organizasyonunun ise çağrılara göre yapıldığı belirtildi.

Merkezin grup yöneticisi Volkan Herekçi, “6 Şubat tarihinden itibaren 250 bin çağrı aldık. Aldığımız çağrıların tamamında bağış, barınma ve bununla ilgili yönlendirme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu tarihten itibaren de tarafımıza 100 bin asılsız ihbar ulaştı. Vatandaşlarımızdan ricamız ‘Afet Acil Hattı’ olmamız nedeniyle asılsız ihbarlarla bize ulaşmamalarıdır. Sahada çalışan personellere çalışma olanağı sağlamalıdırlar” ifadelerini kullandı.