Aferin sana çocuk: 11 yaşındaki Sidar, Amerika'daki olimpiyatlarda dünya birincisi oldu

Amerika'nın Orlando kentinde düzenlenen Uluslararası Neo Science Olimpiyatları'nda Türkiye'den katılan 5'inci sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz, matematik alanında kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu. 11 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz kendi kategorisinde matematikte birinci olurken, bilim alanında da altın madalya kazandı. Olimpiyatların ön eleme etabına 117 ülkeden katılım sağlandı. Online ortamda, kamera açık ve yüksek güvenlikli bir sistemle gerçekleştirilen bu aşamada Sidar Cem Kılagöz, matematik dalında dünya birincisi oldu. Bu dereceyle 117 ülke arasından yalnızca 21 ülkenin davet edildiği Neo Science Grand Finali'ne katılmaya hak kazandı. ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen Grand Final'de 21 ülkenin temsilcileriyle yarışan Sidar Cem Kılagöz, matematik dalında bir kez daha dünya birincisi oldu. Böylece Neo Science Olimpiyatları'nda matematik alanında iki kez dünya birinciliği elde etti. Sidar Cem Kılagöz, bilim dalında ise dünya 6'ncısı olarak altın madalya kazandı. Kılagöz, ABD'deki organizasyondan iki dünya birinciliği ve bir bilim altın madalyası olmak üzere toplam üç altın madalya ile ayrıldı. Elde ettikleri başarı ile ailesinin gurur kaynağı olan Sidar, olimpiyatlardaki başarılarını anlattı.

'MATEMATİĞİ SEVİYORDUM VE SAYILARA İLGİM VARDI'

Sidar Cem Kılagöz, "Amerika'nın Orlando kentinde düzenlenen Neo Science Olimpiyatları'nda bilim ve matematik dalında yarıştım. Matematiğin ön elemesinde 117 ülke arasında birinci oldum. Bilimde de ön elemeyi geçtim ve finale kaldım. Bilimin finalinde altın madalya kazandım. Matematiğin büyük finalinde de dünya birincisi oldum. Küçükken matematikte normal yaşıtlarımdan daha iyiydim. Daha erken çarpma, bölmeyi öğrendim. Sayılarla daha iyi işlem yapabiliyordum. Matematiği seviyordum ve sayılara ilgim vardı. Annemler, babamlar bunu keşfetti. Zaten BİLSEM'i kazandıktan sonra BİLSEM'deki hocalarım da bunu keşfetmiş ve annemi beni olimpiyatlara başlatmak konusunda yönlendirmiş. Ben de onlarda başarılı olunca daha çok sınav araştırmışlar ve böyle de başarı geldi. Hedefim TÜBİTAK'ta altın alıp milli takıma girmek. Oradan IMO (Uluslararası Matematik Olimpiyatı) ve Balkanlar'da iyi bir derece yapmak. En son ise Fields Matematik veya Nobel'i kazanmak" dedi.

'MATEMATİKTE EN ÖNEMLİ ŞEY SEVEREK YAPMAK VE ÇOK ÇALIŞMAK'

Sidar Cem Kılagöz, "Heyecanlandım, mutlu oldum, gururlandım ve emeklerimin çöpe gitmemesinden ve emeklerimin değerini almasından dolayı da bayağı mutlu oldum. Ülkemi ve okulumu da güzel temsil edebilmek beni çok gururlandırdı. Bu sınav için zaten matematiğe çok hazırlanıyorum, çok çaba sarf ediyorum. Bu sınav için ayrı olarak çok ders çalıştım, çok hocalarımla soru çözdüm. Bu sınavda çıkan, verdikleri konu bazlı çalışmaları yaptım. Konularla ilgili çıkmış soruları çözdüm. Her iki sınavda da 40 soru vardı büyük finalde ve 75 dakika süremiz vardı. Fen kolay olduğu için erken yaptım. Matematik daha önemli olduğu için süremi sonuna kadar kullandım. İyi kullandığımı da düşünüyorum. Matematik ve bilimi seviyorum. Evren, uzay ve sayılar, dünya çok ilgimi çekiyor. Matematikte ve her konuda bence en önemli şey şu; severek yapmak ve çok çalışmak" ifadelerini kullandı.

'HESAP MAKİNESİ EN BÜYÜK OYUNCAĞI OLMUŞTU'

Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Anne Seda Kılagöz ise, "Sidar'ın matematik aşkı çok küçük yaşlarda başladı. Çok küçük yaşlardan beri sayılara ilgisi var, hesap makinesine ilgisi var, problemlere ilgisi var. Sürekli soran ve sorgulayan bir çocuk. Her şeyi çok irdeler, küçük yaşlarda da icatlar yapmaya çalışırdı. Hesap makinesi ve bilgisayar en büyük oyuncağı olmuştu. Her şeyi çok kurcalardı. Daha sonra çok erken yaşta toplama, çıkartma yapmaya, çarpma yapmaya, bize hesap makinesinde gördüğü her şeyi sormaya başladı. Çok küçük yaşta 'Karekök nedir? Küp nedir? O nedir? Asal çarpanlar nedir?' diye sorular gelmeye başlamıştı bize. Sonra kendi kendine bölme yapmaya başladı. Beni her gördüğünde 'Anne bana problem sor' diye geliyordu. Birinci sınıfta Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi'ni kazandı. Oradaki öğretmenleri Sidar'ın matematiğe olan ilgisini fark ettiler. Onu olimpiyatlara yönlendirdiler. Önce ulusal olimpiyatlarla başladı, daha sonra uluslararası olimpiyatlara girmeye başladı. Hepsinde başarılı oldu. Hakkından gelerek çıktı, hakkını verdi. Çalışmalarının, emeğinin karşılığını aldı. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Darısı daha nice olimpiyatlara diyorum" diye konuştu.

