Afaki Ne Demek? Afaki Nedir? Afaki Tdk Kelime Anlamı

Afaki Arapçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de yazılı kaynak ve edebi metinlerde sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Yaygın olarak farklı yerlerde karşılaşılan bu kelimenin Türkçedeki anlamını öğrenebilirsiniz.

Afaki Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olarak afaki kelimesi Türkçede ‘gereksiz, önemsiz’ anlamlar taşımaktadır. Özellikle eski kaynaklı edebi metinlerde sıkça karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Afaki Nedir?

Afaki kelimesini farklı anlamlarda tanımlamak mümkündür.

- Gereksiz ve önemsiz,

- Bir kaynağa dayanmayan,

- Hayali,

Bu anlamlar kapsamında farklı cümlede kullanmak mümkün. Gündelik yaşamda çok sık karşılaşılmasa bile farklı kitaplarda ve yazılı metinlerde fazlaca öne çıkan kelimeler arasında yer alıyor.

Afaki TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında afaki kelimesi ‘önemsiz ve gereksiz’ şeklinde yer almaktadır. Aynı zamanda bir kaynağa dayanmayan ve hayali olarak da dile getirebiliyor. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık’’ A. Rasim.

Burada anlatılmak istenen genel ve çok önemli olmayan bir sohbetin ardından oradan kalkmış olmalarıdır. Buna benzer şekilde anlam üzerinden cümle içerisinde ya da yazılı olarak kullanmak mümkün.