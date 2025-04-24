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AFAD'tan son dakika açıklaması: Artçılar birkaç haftaya bitecek... Açığa çıkan enerji 30 kiloton TNT’nin üzerinde

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#AFAD#Artçı Depremler#23 Nisan Deprem
AFADtan son dakika açıklaması: Artçılar birkaç haftaya bitecek... Açığa çıkan enerji 30 kiloton TNT’nin üzerinde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 20:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 291 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Artçı sarsıntıların azalarak birkaç hafta içinde sona ereceğinin ifade edildiği açıklamada, "23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir." denildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bilgileri paylaştı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12:49’da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alan içeresindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır.

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Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3’ün altındadır.

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4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir. Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.

23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir.

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#AFAD#Artçı Depremler#23 Nisan Deprem

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