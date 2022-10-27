AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı

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AFAD Burdur İl Müdürlüğü tarafından Burdur Kültür Merkezi önünde ki boş bir alanda Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, UMKE, ve 112 Acil Durum Ekipleri, Burdur Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB birimleri, Kızılay ve Okul öğrencileri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği kimyasal madde taşıyan ve kazaya karışan bir kamyonda yaşanan sızıntı sonrası kimyasal maddeye maruz kanılan riskleri ortaya çıkarmak, olay karşısında çözümler bulabilmek ve karşılaşılabilecek aksaklıkları önlemek konuları ele alındı. Çevre emniyeti alınıp hemen triyaj alanı kurulan tatbikatta yaralılar kurtarılıp önce kimyasal maddelerden arındırılıp ambulansla hastaneye sevk edildiler.

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AFAD Burdur İl Müdürü Yasin Tokgöz yaptığı açıklamada, "AFAD başkalığımız tarafından 2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi. Burdur AFAD İl Müdürlüğü olarak sene boyunca kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, organize sanayi bölgelerinde, STK’larımız ile birlikte deprem tatbikatı yapmaktayız. Amacımız 2021 yılında eğitim yılı faaliyeti çerçevesinde verdiğimiz eğitimleri doğru davranış şekilleriyle vatandaşlarımıza kazandırabilmekti. Bu çerçevede afet dediğimizde genelde vatandaşlarımızın aklına deprem, sel, yangın, heyelan gibi doğa olayları geliyor ama KBRN dediğimiz bir gerçek de var. Bu kimyasal, biyolojik, radyoaktif, Nükleer kazalardan dolayı da ciddi boyutta çevre ve insan kayıpları yaşayabiliyoruz.

Bu çerçeve de Burdur ilimiz de yoğun trafiği olan yol güzergahı üzerinde bulunduğu için anayollarımızdan geçen araçların arasında kimyasal madde taşıyan araçlar da var. Biz bunu da değerlendirerek KBRN olaylarına karşı da hazır olmamız gerektiğini bilerek Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımıza Afyon ilinden Özel KBRN ekipleri de katıldı. Amacımız Burada kurumların KBRKN kazalarında nasıl ve ne şekilde olaylara müdahale edebileceğini görmek, eksiklerimiz varsa notlarımızı alarak süratle bu eksiklerimizi gidermek. Daha önce de dediğim gibi bu sene eğitim ve tatbikat yılı bu çerçevede tatbikatlarımız devam edecektir" dedi.

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Tatbikattan haberi olmayan Burdur halkı bir anda karşısında özel giysili ekipleri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadılar. Gerçek anlaşılınca tatbikatı ilgiyle takip ettiler.