AFAD’ın gönüllü ordusu: Üzülmek yerine yardıma koşuyoruz

Haberin Devamı

Deprem, çığ, heyelan, sel gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı Türkiye’de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için profesyonel yaklaşımın yanı sıra ‘gönüllülük’ çalışmalarını da sürdürüyor. Bu amaçla oluşturulan ‘gönüllülük sistemi’ne bugüne kadar Türkiye genelinde 523 bin kişi dahil oldu. Hürriyet, arama-kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilk yardım gibi konularda eğitim alan, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olan gönüllülerin eğitimlerine tanıklık etti. Her yaşta, her meslekte kişilerden oluşan gönüllüler, “Doğal afetler de hayatın bir parçası. Buna hazırlıklı olmalıyız, toplumsal bilinç kazanmak, afet durumlarında birilerine yardım eli uzatmak için gelin gönüllü olun” çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

İLK YARDIMDAN ÇADIR KURMAYA

Afet gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden ‘AFAD Gönüllülük Sistemi’ne başvuruluyor. Burada kayıt yaptırdıktan sonra çevrimiçi eğitim sistemine dahil olunuyor. Burada 6 farklı konuda uzaktan eğitim alınıyor.

Uzaktan eğitimler çevrimiçi olup, web üzerinden istenilen yerde ve zamanda izlenebiliyor. Uzaktan eğitimleri başarıyla tamamlayan 18 yaşını doldurmuş gönüllüler istemeleri halinde bulundukları illerdeki AFAD müdürlükleri koordinesinde toplamda 10 günlük saha eğitimlerine katılabiliyor. Saha eğitimlerinde gönüllülere, ‘Hafif arama kurtarma (5 gün), ilk yardım (2 gün), yangın farkındalık (1 gün), çadır kurma (yarım gün) ve insani yardım (2 gün)’ gibi konularda eğitim veriliyor. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlar ‘Destek AFAD Gönüllüsü’ oluyor.

Haberin Devamı

ÖNCE AFET VE İLK YARDIM SONRA SAHA EĞİTİMİ

Fatma Somuncuoğlu Erkan-45 (Öğretmen): İlk başta afetler ve ilk yardım konusunda bilinçlenmek için başvurdum. Saha eğitimlerini düşünmemiştim ancak o kadar iyi eğitimler aldık ki ‘bu bilgiler boşa gitmemeli’ dedim, saha eğitimlerini aldım. Bozkurt’taki sel felaketinden sonra 4 gün afet bölgesinde gönüllü olarak görev aldım. Oraya gitmek, birilerine yardımcı olmak, tarif edilemez bir mutluluk yaşattı. Ülken için, insanların için çalışıyorsun, yardımcı oluyorsun. Bundan güzel bir şey var mı?

Azra Kesmen (Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli): Doğal afetler yaşandığında haberlerde izleyince hem üzülüyor hem de felaketi yaşayanlara yardımcı olmak istiyordum. AFAD gönüllüsü oldum, profesyonel eğitim aldım. Şimdi ekip arkadaşlarımızla sahaya iniyoruz, insanlara yardım elli uzatıyoruz. Buradan herkese tavsiyem, kesinlikle bu eğitimi alın. Hayatınızın her anında bu eğitimlerin faydası olur. Ülkemiz afetlerin yaşandığı bir coğrafyada, her an her şey yaşanabiliyor.

Haberin Devamı

Büşra Nur Bulmuş: Afetler konusunda, ilkyardım konusunda bilinçleniyorsunuz. Herkes başvursun, toplumsal bir bilinç oluşturalım. Hem kendimiz hem de afet durumlarında birilerine yardımcı olmak, birilerine yardım elini uzatmak için mutlaka bu eğitimleri alalım. Afetler yaşandığında oturup üzülmek yerine yardıma koşalım, yardımcı olalım. Birilerine yardım eli uzatmak, bir hayatın kurtarılmasına vesile olmak kadar insanı mutlu edecek başka ne olabilir ki?

Nazım Çabuk (Fizik Yüksek Mühendisi): Birinin hayatını kurtarma motivasyonuyla yola çıkıyoruz. ‘Afet bölgesinde bir canın; insan, kedi, köpek, bana ihtiyacı olabilir’ diye düşünüyorsunuz. Gerçek afet bilincini kazanan bir birey oluyorsunuz. ‘Bununla yetinmemeliyim, yardım eli uzatayım’ diyorsun, böyle devam ediyor. Buradaki motivasyonumuz hem kendimizin bilinçlenmesi hem de ihtiyaç anında birilerine yardım eli uzatmak.

Haberin Devamı

Fahrettin Sürücü (Emekli astsubay): İş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Askerlikte ve iş güvenliği uzmanlığındaki deneyimlerimi afet durumunda kullanmak, tecrübelerimi aktarmak için AFAD gönüllüsü oldum. Afetler de hayatın bir parçası, görmemezlikten gelmek bu gerçeği ortada kaldırmıyor. Bu nedenle afetlere hazır olmak zorundayız. Halkın bu konuda bilinçlenmesi gerekir. Tüm halkımızın afetler konusunda bilinçli ve gönüllü olmasını istiyorum.

KİMLER OLABİLİR?

‘AFAD Gönüllü Sistemi’ne 16 yaşını dolduranlar başvurabiliyor. Ancak 18 yaşından küçükler sadece çevrimiçi eğitimine katılırken, 18 yaşından büyükler saha çalışması eğitimi alıp, doğal afetlerde gönüllü olarak görev yapabiliyor. Öncelik kişinin bireysel çıkar ya da maddi beklenti olmadan gönüllü olmak istemesi.

Haberin Devamı

AFAD EKİPLERİNE DESTEK VERİYORLAR

Çevrimiçi ve saha eğitimlerini tamamlayanlar, istekleri doğrultusunda doğal afetlerde görev alıyorlar. Afet bölgelerinde profesyonel ekiplere destek sağlıyorlar. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulması halinde öncelikli olarak afetten etkilenen bölgedeki gönüllüler ile iletişime geçiliyor. Afet bölgesi dışındaki gönüllüler de istemeleri durumunda afet bölgelerine giderek görev alabiliyor.

3 İLDE SAHAYA İNDİLER

AFAD gönüllüleri, deprem, sel ve koronavirüs pandemisinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev aldılar. Elazığ depreminde 118, Giresun’daki sel felaketinde 117, İzmir Seferihisar depreminde 500, Doğu ve Batı Karadeniz’deki sellerde 900 AFAD gönüllüsü sahadaydı.