MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
GeriGündem AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AFAD'ın deprem silümasyon TIR'ı Avcılar'da; 17 Ağustos'u yeniden yaşadılar

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Silümasyon TIR'ı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla zarar gören Avcılar'a gelerek uygulamalı eğitim verdi. Simülasyon TIR'ına girerek, 7.4 büyüklüğündeki depremi yeniden yaşayan bir kadın o günü unutamadığını, şu anda sallanırken bile 'soğuk terler' döktüğünü söyledi.

AFADın deprem silümasyon TIRı Avcılarda; 17 Ağustosu yeniden yaşadılar
Avcılar Kent Konseyi'nin daveti üzerine 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğle saatlerinde ilçeye gelen AFAD'ın Deprem Simülasyon TIR'ında olası deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.
AFADın deprem silümasyon TIRı Avcılarda; 17 Ağustosu yeniden yaşadılar
Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Marmara depremini unutamayan Avcılar'a bu TIR'ın getirilmesinin büyük önem taşıdığını, eğitimin büyük önemi bulunduğunu söyledi. Oturma odasının canlandırıldığı TIR'da deprem anı yapay olarak yaşatılırken, önceliğin güvenli yapılarda yaşam olduğu vurgulandı. Depremi yeniden yaşayan ilçe sakinlerinden Engin Pınarbaşlı, olası İstanbul depremini endişe ile beklediklerini Marmara Depremi'ni yaşadıklarını o günü unutamadıklarını belirtirken, sarsıntı sırasında çok korkan Keziban Felek, uygulamalı eğitimden sonra, "Şu anda bile soğuk ter döktüm. 1999 depreminde kızımın üzerine kapanmıştım. O anlar önüme geldi" dedi. Asuman Taştan isimli kadın da kızının olası deprem anında nasıl hareket edileceğini öğrenebilmesi için simülatör TIR'ına geldiğini söyledi.
AFADın deprem silümasyon TIRı Avcılarda; 17 Ağustosu yeniden yaşadılar
Deprem Simülasyon TIR'ının önünde eğitici broşürler de dağıtılırken, AFAD görevlilerinden birisinin 7 yaşındaki kızı Feyza Kara çocuklu ailelere eşlik ederken küçüklere olası depremde nasıl hareket etmeleri gerektiğini hareketleri ile gösterdi. Gönüllü 'Minik AFAD'çı, depremden korktuğunu, okula gitmediği günlerde annesinin yanında eğitim çalışmalarına katıldığını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi