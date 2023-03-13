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AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına açıklama

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#Afad#Vinç#Deprem
AFADdan vinç ticareti iddialarına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 12:57

AFAD'ın kontrolü altındaki vinç operatörlerinin depremzede ailelerden para aldığı ve kurumun bu duruma göz yumduğu iddia edilmişti. AFAD, vinç ticareti iddiaları üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "kurumumuzu zan altında bırakmaya dönük iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi

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AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı medya organlarında yer alan “AFAD’ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğuna” ilişkin kurumumuzu zan altında bırakmaya dönük iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu felaketin ardından vatandaşlarımızın yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde maalesef bir taraftan da dezenformasyon amaçlı yalanlarla mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgelerinde toplam 272.046 personel ve kamu ve özel sektörden toplam 18.053 vinç, iş makinesi görev yapmıştır.

Olağanüstü Hal Kanunu ile Afet Kanunu kapsamında, özel sektörden de ihtiyaç duyulan vinç, iş makinası, arazi aracı vb. bedeli tarafımızca ödenmek karşılığında görevlendirilmiştir.

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Afet yaşandığı ilk andan itibaren personelimiz, güvenlik birimlerimiz, Mülki İdare Amirlerimiz, ilgili tüm kamu kurumlarımız sahadadır ve görevlerinin başındadır.

Buna rağmen, söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmiş değildir.

Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır.

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#Afad#Vinç#Deprem

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