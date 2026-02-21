AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Su miktarı yükselen Seyhan Baraj kapakları açıldı

Haberin Devamı

Adana'da yaşanan aşırı ve yoğun yağışlar, sonrasında ani sıcaklık yükselmeleri sonucunda yoğun kar erimeleri nedeniyle Seyhan Barajı’na gelen su miktarında atarak devem ediyor. Seyhan Barajı'nda su miktarının artmasının ardından barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü su tahliyesi yapılmasına karar verildi. Adana Valiliği de nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü kontrollü olarak suyu tahliye etmek için baraj kapaklarını açtı. AFAD ekipleri gece boyu nehir çevresindeki mahallelerde uyarı anonsu yaptı. Tahliye sürecinde Seyhan Nehri'nin su seviyesi yükselince bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı.