AFAD’dan ‘Santorini’ eylem planı

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda dün Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun başkanlığındaki toplantıda, Ege Denizi’ndeki depremler ve sismik aktiviteler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman biliminsanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği anlatıldı.

‘VOLKANİK PATLAMA RİSKİ AZ DA OLSA VAR’

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 itibarıyla 3’ten büyük deprem sayısının 761’e ulaştığı ve kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Depremler Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösteriyor ve derinlikleri 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değişiyor. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafede. Depremler Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası’nın 6.5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan sualtı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşti. Halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmakta. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşandı ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmadı. Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgâr ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir.”

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GÜNLÜK RAPOR HAZIRLANIYOR

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- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce olası bir volkanik hareketlilik durumunda çıkabilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını ve hareket yönünü analiz etmek için günlük rapor hazırlandığı aktarılan açıklamada, aynı zamanda bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlükleri’nce hazırlıklar yapıldığı ve bölgedeki destek illerin hazır halde bekletildiği belirtildi. Açıklamada, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların izlenmesi istendi.

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İŞTE ALINAN ÖNLEMLER: İZMİR, AYDIN VE MUĞLA’YA MOBİL SİREN SİSTEMİ

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KURUL OLUŞTURULDU: Sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile biliminsanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu.

TSUNAMİ GELİRSE: İzmir, Aydın ve Muğla’ya olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildi.

ACİL DURUM MESAJLARI: Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu.

TAKVİYE ELEMAN VE EKİPMAN: İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı.

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SİSTEM ENTEGRASYONU: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek.