AFAD'dan kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması: Araçlar yolda kaldı, kazalar yaşandı... İşte son durum

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ÇORUM'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken çok sayıda araç yolda kaldı. Ayrıca, tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolunda ulaşımda aksamalar yaşadı. Çok sayıda TIR ve otomobil yolda kalırken, yolda kalanların yardımına jandarma, karayolları, AFAD ekipleri ile Çorum Offroad Arama ve Kurtarma Derneği (ÇOROOF) üyeleri koştu. Arazili araçları olan ekipler bölgede kara saplanan TIR ve otomobilleri çekerek yolun tekrar araç trafiğine açılmasını sağladı. Dernek üyeleri köy yollarında mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda aracı kar ve tipiye rağmen halatla çekerek, bulunduğu yerden çıkardı.

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YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 30 YARALI VAR

Çorum - Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Adıyaman Ünal firmasına ait Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN - ANKARA YOLU 5 SAAT SONRA AÇILDI

Kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Samsun-Ankara karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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Çakallı mevkii ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.

BURSA'DA YOLLAR BUZ TUTTU: SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA

Bursa kent merkezinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu, araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşların yolda kalan araçlara yardım ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa’da iki gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı. Bursa kent merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde, yollar buz tuttu.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde araçlar, yolda kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçları ittirerek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı. Kent genelinde kar nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Halk otobüsünün kayganlaşan yolda kaldığı, öğrencilerin otobüsü ittiği görüldü. Bir servis minibüsünün içindeki işçilerin de yolda kalmamak için araçta zıpladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU: BİR KİŞİ ÖLDÜ

Bursa'da, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü İslam Ömer (35) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan İslam Ömer yönetimindeki 16 AST 525 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak dereye yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İslam Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) ise sağlık İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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KONYA'DA BAĞLANTI YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Konya'da yoğun kar nedeniyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti. Kent merkezinde kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde karın tadını çıkarmaya çalıştı.

AFAD SON DURUMU ŞEHİR ŞEHİR AÇIKLADI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde devam eden kar yağışları ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili illerdeki son durumu açıkladı.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde devam eden kar yağışları nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında, 62 bin 262 personel ile 20 bin 451 araç, makine ve teçhizat yer alıyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ildeki çalışma grupları, TAMP'a göre faaliyete geçti. Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezi teyakkuza geçirildi, nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekleştirildi.

İllerde oluşan son durum şu şekilde:

Mardin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 950 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapıldı.

Kırşehir: Kırşehir- Ankara yolunda şiddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim direği kara yoluna devrildi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmadı. Kısa süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

Batman: AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandaşın akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları karşılandı. Yollarda mahsur kalan 400 kişi güvenli alanlara alındı.

Kilis: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 150 kişi güvenli alanlara alındı.

Mersin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 12 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapıldı.

Bingöl: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 480 vatandaşımız güvenli bölgeye alındı. 260 kumanya dağıtımı yapıldı, 75 vatandaşın geçici konaklaması sağlanmış ve 12 araca 500 litre yakıt desteği verildi.