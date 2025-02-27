AFAD’dan kan donduran ifadeler: Cam kenarında can vermişler

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AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, TBMM Kartalkaya Yangını İhmallerini Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda, olaya ilişkin kan donduran duygusal ifadeleriyle dikkat çekti. Ergin’in önceki gün milletvekillerinin sorularına verdiği yanıt ve yaptığı sunumdaki sözleri TBMM tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:

KÖMÜRLEŞMİŞ MİNİK BEDENLER

“Her acı olayın başındaydım. Ana kucağındaki çocukların kömür halini alıp çuvala biz koyduk... Hepimizin evladı var, biz de insanız ve üzerimizden geçmiş 6 Şubat; 53 binin üzerinde insanımızı kaybetmişiz, bunun acısını yaşamışız, peşine bunun gibi birkaç tane daha hadiseyi yaşadık. Otelde vatandaşların birçoğu farklı farklı alanlara kaçışmış odalardan. Daha çok camların önünde vefat etmişti vatandaşlarımız. Yani o camın önüne kadar gelmiş ki oradan ‘Acaba atlayabilir miyim?’ demiş. En son nefesini oralarda vermiş birçoğu. Dumandan zehirlenmiş ve camın önünde kalmışlar.

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ÇOK ACI BİR İMTİHANDI

Yaklaşık 18 saat falan sürdü müdahale. Mücadeleyi orada görseydiniz; insanı derinden etkileyen, bir insan bedeninin nasıl yandığını gösteren görüntüyü ve onu kucaklayıp da ceset torbasına koymanın ağırlığının nasıl bir şey olduğunu... İnşallah kimse böyle bir şeye tanıklık etmesin ama bunların hepsi çok acı imtihanlar, çok ağır imtihanlar. Arkadaşların her afetten sonra psikolojileriyle ilgili durumu bende endişe yaratıyor.

CENAZEYE SEVİNİR Mİ İNSAN

Çok büyük bir acı, orada o kadar insanın hepsi elinizden, kucağınızdan geçiyor ve parça arıyorsunuz. ‘Bulurum da ceset torbasının içerisine koyarım, DNA’dan tespit edilir diye düşünüyorsunuz... ‘Yarın ya bulamazsam...’ diye şey var bir de. Çünkü vatandaşın cenazesini verememek o kadar kötü bir şey ki. Cenazesini bulup da insan sevinir mi? Seviniyorlar... ‘Bir mezarım var’ diyorlar. İki parça kol buluyorsunuz, koyuyorsunuz, bir kişi çıkıyor.”

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ERKEN GİDİLSEYDİ...

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AFAD, Türkiye genelinde bütün kapasiteyi kullanarak yapıyor afetle mücadeleyi, yani Türkiye’deki bütün iş makineleri, bütün araçlar, bütün ekipmanların kayıtları AFAD Başkanlığı’nda, Afet Yönetim Daire Başkanlığı envanterinde. Tuşa bastığı dakikada görülebilecek şekilde kayıt altındadır bunlar. AFAD’ın arama kurtarma ekipman kapasitesi yeterli ve kapasite artırmaya da devam ediyor.

AFAD 15 KİŞİYİ KURTARDI

‘Erken gidilse daha iyi müdahale edilebilir miydi?’ Elbette, yer uzak olmasa neden olmasın? AFAD 15 kişiyi merdivenle tahliye etmiş, oradan bulduğu bir merdivenle, kendi götürdüğü merdiven değil. İlk giden ekip 15 kişi tahliye etmiş hemen. Yani burada 78 yerine artı 15 daha olacaktı, kurtaramasaydık. Yükseklerden almışlar onları.

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YANGINA MÜDAHALE KRONOLOJİSİ

- Ergin, yangına müdahale kronolojisini de şöyle anlattı:

- 21 Ocak saat 03.27’de Kartalkaya Grand Kartal Otel’de yangın ihbarı alındı.

- 112’ye ihbar düşer düşmez AFAD Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personelleri, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri müdahale için harekete geçti.

- 112’nin ihbarı 03.27’de başladı, Kartalkaya Jandarma Karakolu dört dakika kadar sonra olay mahalline vardı.

- Sağlık ekipleri 04.13’te, 46 dakikayla olay mahallinde oldu.

- İtfaiye 03.27’de ihbarı alıyor ve 04.24’te, 57 dakika sonra olay mahalline varıyor.

- 04.31’de 55 dakikayla da AFAD ekiplerimiz orada olmuşlar. Toplamda yangına müdahale eden araç sayısı 171. 533 personelle birlikte katılımlar vardı orada.

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‘5 KEZ İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, TBMM’de komisyonda yaptığı sunumda, Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı otel hakkında 5 kez idari yaptırım uygulandığını söyledi. Alpaslan yaptığı sunumda özetle şunları kaydetti:

- Otel 2008 yılında Bakanlığımızdan da 3 yıldız işletme belgesi almış. İşletme belgesi aldıktan sonra Bakanlığımızın yapmış olduğu denetimlerde 9 defa denetlenmiş. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine yapılan denetimler olmuş ki bu çerçevede de beş defa uyarı iki defa da para cezası uygulanmış.

- 2007 yılında bu tesis yangın yeterlilik belgesini almış ve buna göre faaliyetlerde bulunmuş. İlgili yetkili idare tarafından yangın hususunda 2024 yılı Aralık ayına kadar, 16 Aralığa kadar herhangi bir denetim olmamış.

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- Turizm tesislerinde konaklama tesislerinde de Bakanlığımızdan işletme belgesi alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu, 2021 yılında yüce Meclisimizin takdiriyle çıkarılmış bir yasayla getirildi. 2021 yılından önce iş yeri çalışma ruhsatıyla faaliyette bulunmak yeterliydi oteller için. Kanun çıkınca gördük ki tabiri caizse kayıt dışı faaliyette bulunan irili ufaklı 8 bine yakın turizm konaklama tesisinin olduğunu fark ettik.