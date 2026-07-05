AFAD'dan Hatay'daki konteyner kentlerin tahliyesine ilişkin açıklama

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Hatay AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı konteyner kentlerin kapatılması sürecinde vatandaşların "dışarı çıkarıldığı" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Konteyner kentlerin, güvenlik, sağlık, temizlik, elektrik, su, kanalizasyon, bakım-onarım hizmetleri ile idari personel desteğini kapsayan bütüncül bir sistemle işletildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlangıçta yüzlerce hatta binlerce ailenin yaşadığı geçici konaklama merkezlerinde, zaman içerisinde kalan hane sayısının önemli ölçüde azalması durumunda, söz konusu hizmetlerin aynı ölçekte sürdürülmesi kamu kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması açısından mümkün olamamaktadır. AFAD Başkanlığımızın talimatına istinaden yürütülen tahliye süreci ile nüfusu azalan geçici konaklama merkezlerinin, tesis kapasitesi uygun geçici konaklama merkezlerinde toparlanarak sayının azaltılması aşamasına geçilmiştir. Bu kapsamda, konutunu teslim almayı bekleyen hak sahibi vatandaşlarımız ile geçici konaklama merkezlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız barınmasız bırakılmamakta, Başkanlığımızın kayıtlı, altyapısı aktif, güvenlik ve sosyal hizmetleri eksiksiz devam eden en yakın konteyner kentlere nakledilmektedir. Amaç vatandaşlarımızı konteynerden çıkarmak değil, daha sürdürülebilir koşullarda barınma hizmetini kesintisiz devam ettirmektir."

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Açıklamada, konteyner kent tahliyelerinde önceliğin ise her zaman kalıcı konutuna kavuşan, adına kayıtlı konutu bulunan veya ekonomik olarak kiralık konuta geçebilecek durumdaki vatandaşlar ile hak sahibi olmayan kamu görevlilerinin olduğu vurgulandı.

Barınma ihtiyacı devam eden vatandaşlar için konteyner desteğinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Hak sahibi olup konutu henüz teslim edilmemiş ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan incelemeler sonucunda barınma ihtiyacının devam ettiği tespit edilen vatandaşlarımız için konteyner barınma desteği devam etmektedir. Devletimizin temel yaklaşımı açıktır. Hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı mağdur etmeden, kamu hizmetlerini en verimli şekilde sürdürmek ve vatandaşlarımız kalıcı konutlarına kavuşuncaya kadar gerekli desteği sağlamaya devam etmektir." ifadeleri kullanıldı.