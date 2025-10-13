×
AFAD'dan Gazze'ye 17 TIR gıda ve 3 TIR battaniye yardımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 02:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığı belirtilerek, "13 Ekim tarihinde ülkemize ait 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye yardımı ile ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze’ye yapılan insani yardım çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan insani krize karşı sessiz kalmadığı vurgulanarak, AFAD koordinasyonunda kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yardımların devam ettiği belirtildi.

AFAD verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edildi. Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025’ten itibaren 333 TIR yardım malzemesinin bölgeye geçişi sağlandı.

8 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkesin ardından insani yardım faaliyetlerinin hızlandığına dikkat çekilen açıklamada, 100 TIR yardımın AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, diğer STK’lar ve Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır’ın El Ariş kentinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca bugün Türkiye’den 17 TIR gıda, 3 TIR battaniye ve çadır sevkiyatının Gazze’ye geçişinin planlandığı bildirildi.

AFAD açıklamasında, “Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve STK’larla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

