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AFAD'dan Fas'a yardım açıklaması: 265 personel hazır

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#AFAD#Fas#Yardım
AFADdan Fasa yardım açıklaması: 265 personel hazır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:38

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle 265 personelin yardım için harekete hazır olduğunu bildirdi.  

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında Türkiye saati ile 01.17’de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, "Fas’tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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#AFAD#Fas#Yardım

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