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AFAD'dan Ege Denizi açıklaması: 400'ün üzerinde deprem meydana geldi

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Ege Denizi#Deprem
AFADdan Ege Denizi açıklaması: 400ün üzerinde deprem meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 01:14

AFAD, "Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur" açıklamasını yaptı.

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Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan sarsıntılar tespit edildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 28 Ocak tarihinden bu yana 400'ün üzerinde deprem meydana geldi.

AFADdan Ege Denizi açıklaması: 400ün üzerinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır.

▪️ Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.

▪️ Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir.

▪️ Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

▪️ 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.

▪️ Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

⚠️ Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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#AFAD#Ege Denizi#Deprem

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