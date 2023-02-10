Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AFAD'dan 'depremzede bilgi kartı' iddiaları hakkında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Deprem#İçişleri Bakanlığı
AFADdan depremzede bilgi kartı iddiaları hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 22:25

'Afetzedelerin durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerekiyor' iddialarına ilişkin açıklama yapan AFAD, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'afetzedelerin durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerekiyor' iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. AFAD açıklamasında "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan 'afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği' iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Konuyla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 08/02/2023 tarihinde kamuoyuna bilgilendirme yapılmış olup bu hususta;

1. Bulundukları illerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerimizin gideceği iller, diğer illerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlanmış olup, depremin etkili olduğu 10 ilimizde ilan edilen tahliye noktalarından yürütülmektedir.

Haberin Devamı

2. Kendi imkânları ile veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir.

3. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde Valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır.

"BELGE TALEP EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

4. Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmesi söz konusu değildir; başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.

5. 08/02/2023 tarihinde AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir.

Tüm bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapmadan yola çıkılmaması; bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesi önem arz etmektedir."

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Depremzedelere 1 yıllık kira desteğiSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere 1 yıllık kira desteği Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerSon dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AFAD#Deprem#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 213... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...

#Mesut Hançer