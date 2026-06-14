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AFAD'dan çok sayıda il için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Sağanak Yağış#Sel
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 17:14

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Haziran 2026 Pazar günü Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki pek çok ilde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

AFADdan çok sayıda il için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı

22 İLE SAĞANAK UYARSI

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AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü; Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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#AFAD#Sağanak Yağış#Sel

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