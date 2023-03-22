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AFAD’dan çadır eleştirilerine yanıt: Her gün 10 bin çadır gönderiyoruz

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#AFAD#Çadır#Meclis
AFAD’dan çadır eleştirilerine yanıt: Her gün 10 bin çadır gönderiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Her gün kendi çadır üretim kapasitemiz 3 bin 500 civarında. Her gün 10 bin çadırı artı yurtdışından gelenlerle beraber gönderiyoruz” dedi.

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Önceki gün Sezer’in, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına verdiği yanıtlar Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

TALEP ARTIYOR

“Her gün kendi çadır üretim kapasitemiz 3 bin 500 civarında, bunları bölgeye sevk ediyoruz; ayrıca, yurtdışından şu anda 6 uçak geliyor, 3 tanesi Çin’den, 3 tanesi de Pakistan’dan geliyor. Her gün geliyor. Her gün uçaklarla biz çadır taşıyoruz. Afet bölgesi dışına çıkan afetzedelerimiz şu anda geri dönüş yapıyorlar. Sürekli çadır talebimiz var. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Dolayısıyla, mesela Hatay’da evine giren hiçbir vatandaşımız yok, evi sağlam bile olsa.

Bugün her gün 10 bin çadırı biz kendi ürettiklerimiz artı yurtdışından gelenlerle beraber gönderiyoruz, buralara teslim ediyoruz. Dünyadaki bütün çadırları, ülkelerin kapasitesini almaya çalışıyoruz, ülkelerin gönderdikleri sınırlı sayıda. Bir taraftan kendimiz üretiyoruz, bir taraftan da ürettiriyoruz şu anda.

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BEŞİK SİSTEMİ VAR

Bizim AFAD’ın çadırlarında beşik sistemi var. Gerçekten dünya standartlarının çok üzerinde çadırlar bunlar, hiçbir yerden su almıyor. Fakat bazı çadırlarda, bağış olarak gelen diğer çadırlarda sıkıntı yaşanıyor. Yoğun bir yağış dönemi geçirdik. 200 tane konteyner kent ve diğer bireysel çadırlarda kısmi olarak su alma oldu, onları da biz yurtlarımıza alarak misafir ettik ve o çadırları, konteynerleri de başka yerlere taşıdık.”

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#AFAD#Çadır#Meclis

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