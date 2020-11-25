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AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 21:49 | Son Güncelleme:

AFAD'dan Bursa'da siren sisteminin çalınacağı iddiasına ilişkin açıklama

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AFAD'dan Bursa'da siren sisteminin çalınacağı iddiasına ilişkin açıklama
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Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımlarının doğru olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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