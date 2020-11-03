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Sibel DALLI- Hasan AKYILDIZ/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

AFAD’dan bayrak hassasiyeti: Düştüğünü görünce alıp kaldırdılar

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AFAD’dan bayrak hassasiyeti: Düştüğünü görünce alıp kaldırdılar
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İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, deprem sonrası hasar gördüğü için kontrollü yıkımına karar verilen bir binada yürütülen çalışmalar sırasında, apartmandan düşen Türk bayrağı, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 depremde hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ve girilmesi yasak olan binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor. Dün öğlen saatlerinde yıkımı başlanan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD ekipleri, kontrol sırasında yere düşen Türk bayrağını, bulunduğu yerden kaldırdı.

Ekiplerin hassas davranışı, vatandaşların takdirini topladı.

AFAD’dan bayrak hassasiyeti: Düştüğünü görünce alıp kaldırdılar

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