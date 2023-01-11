AFAD'dan Antalya açıklaması: Kayıp ya da yaralı ihbarı yok

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AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Antalya Konyaaltı’nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Manisa Şehzadeler’de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz. Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.