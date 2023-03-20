AFAD'dan afetzedelere ödenen destek ödemesine ilişkin açıklama

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AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilen 11 ilimizde afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 10 bin TL 'hane başı destek ödenmesine' devam edilmektedir. Bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Ekipleri tarafından yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı ile az hasarlı olarak tespit edilen 1 milyon 506 bin 317 haneye yönelik 'hane başı destek ödemesi' aralıksız devam etmekte olup ödemeler son aşamaya gelmiştir. Hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adresi esas alınmaktadır. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için aşağıda belirtilen süreç dahilinde ödemeleri gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.



'AFETZEDELERİMİZE HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANACAKTIR'



AFAD'dan yapılan duyurunun devamında; afetzedelere, fiilen ikamet ettiği halde ikamet adresi farklı bir konutta ise izleyecekleri yol hakkında bilgi verilerek, "Halihazırda bulunduğu ilin, İl AFAD Müdürlüğüne başvurmaları, hasarlı konutta ikamet ettiğini kanıtlayan belgeleri (doğal gaz faturası, elektrik faturası, su faturası, sabit internet faturası, lojman tahsis belgesi, kira kontratı)sunmaları, bu belgelerin temin edilememesi durumunda, muhtarlık ve kolluk birimleri aracılığı ile fiilen oturulup oturulmadığına ilişkin düzenlenecek belgeyi temin etmeleri sağlanacaktır. İl AFAD Müdürlüklerimizde; ikameti kanıtlayıcı evraklar temin edildikten sonragereklikontroller yapılarak afetzedelerin T.C. Kimlik numarası üzerinden (T.C Ziraat Bankası’na) hane başı destek ödemesi yapılacaktır. Yukarıda belirtilen süreçlerin tamamında İl AFAD Müdürlüklerimiz, afetzedelerimize her türlü kolaylığı sağlayacaktır" denildi.