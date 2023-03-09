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AFAD’da Fuat Oktay’ın başkanlığında deprem koordinasyon toplantısı

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#Fuat Oktay#Vedat Bilgin#AFAD
AFAD’da Fuat Oktay’ın başkanlığında deprem koordinasyon toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 22:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında deprem koordinasyon toplantısı yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bazı bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün hazırladığı Türkiye’nin fay hatları hakkındaki sunum eşliğinde deprem riskleri değerlendirildi.

Depremden etkilenen vatandaşların barınma ve sağlık ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, konteyner kent kurma çalışmaları da görüşüldü. Hizmetlerin devam edebilmesi için gerekli personel, altyapı ve maddi ihtiyaçlar üzerinde durulurken, depremzedelere sağlanacak olan ödenek ve destekler de konuşuldu.

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#Fuat Oktay#Vedat Bilgin#AFAD

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