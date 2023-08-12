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AFAD’a yeni başkan

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#AFAD#Okay Memiş
AFAD’a yeni başkan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla üst kademe kamu yöneticiliklerine yapılan atamalar önceki gece Resmi Gazete’de yayımlanırken AFAD yönetimine de yeni bir isim geldi.

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Son Valiler Kararnamesi’yle Edirne Valisi olan Yunus Sezer’in yerine yeni AFAD Başkanı, Erzurum Valisi Okay Memiş oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Memiş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı ve İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri görevlerinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. Okay Memiş 27 Ekim 2018’de Erzurum Valisi olarak atanmıştı. Kararla, SGK Başkanlığı’na Raci Kaya atanırken oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevine getirildi. İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne Samet Güneş, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Gülşen, TOKİ Başkanlığı’na ise yeniden Ömer Bulut atandı.

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#AFAD#Okay Memiş

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