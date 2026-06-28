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AFAD ve TSK Venezuela’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

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#AFAD Venezuela'da#TSK Arama Kurtarma#Deprem Yardımı
AFAD ve TSK Venezuela’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 21:53

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Depremin etkilediği Venezuela’da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, yardım gerekiyorsa AFAD personeli ve Türk askeri oradadır. Depremin etkilediği Venezuela’da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

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#AFAD Venezuela'da#TSK Arama Kurtarma#Deprem Yardımı

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