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AFAD: Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi

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#AFAD#Deprem#2024
AFAD: Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 14:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılında Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi. AFAD'ın paylaşımında depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de yer aldı.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.

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#AFAD#Deprem#2024

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