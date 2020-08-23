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DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 22:34 | Son Güncelleme:

AFAD: Şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır

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AFAD: Şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun’daki sele ilişkin, "Aralıksız devam eden müdahale çalışmalarında şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır. Sel ve heyelan nedeniyle 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilmiş olup, ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu 49 köye ve 4 mahalleye elektrik verilmiştir. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

 

AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, 112, DSİ, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay, AKUT ve İHH personelinden oluşan 988 kişilik ekip ve 288 araç ile aralıksız devam eden müdahale çalışmalarında şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır. Sel ve heyelan nedeniyle 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilmiş olup, ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu 49 köye ve 4 mahalleye elektrik verilmiştir. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgeye 9 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiş olup iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Kayıp olan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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