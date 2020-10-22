Son GÃ¼ncelleme:
AFAD sosyal medya akÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ± ve uyardÄ±
Sosyal medyada trend haline gelen 'NasÄ±l baÅŸladÄ±/NasÄ±l gidiyor' akÄ±mÄ±na AFAD, deprem sayÄ±larÄ± Ã¼zerinden uyarÄ± yaparak katÄ±ldÄ±.
AFAD'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda, 31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasÄ±ndaki TÃ¼rkiye Ã¼zerindeki deprem sayÄ±larÄ±nÄ±n verildiÄŸi gÃ¶rseller kullanÄ±larak, #AfetlereHazÄ±rOl hashtag'i le 'NasÄ±l baÅŸladÄ±/ NasÄ±l devam ediyor' ifadelerine yer verildi.
Â
Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle