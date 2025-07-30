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AFAD: Rusya'da depremin ardından uluslararası yardım çağrısı yapılmadı

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#AFAD#Rusya#Uluslararası Çağrı
AFAD: Rusyada depremin ardından uluslararası yardım çağrısı yapılmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 13:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar deprem ve tsunamiden etkilenen ülkeler tarafından uluslararası yardım çağrısı yapılmadığını bildirdi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 02.24'te Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Deprem ve artçı sarsıntıların ardından Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve bazı Pasifik Okyanusu adalarına yönelik tsunami uyarısı ve tahliye kararları verildiği belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, deprem ve tsunamiden etkilenen ülkeler tarafından, şu ana kadar herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler, başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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#AFAD#Rusya#Uluslararası Çağrı

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