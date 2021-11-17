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AFAD memur alımı ile 1749 personel başvuru yarın başlıyor! AFAD memur alımı başvurusu nereden yapılacak?

#Afad Memur İlanı#Afad Memur Alımı#Memur Alımı
AFAD memur alımı ile 1749 personel başvuru yarın başlıyor AFAD memur alımı başvurusu nereden yapılacak

AFAD memur alımı, Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştirilecek. Arama kurtarma teknisyeni ve sözleşmeli personel alanında yapılacak olan AFAD memur alımı için maaş bilgileri ve alım yapılacak pozisyonları da yayımlayan kurum, adayların hangi nitelikler çerçevesinde değerlendirileceğini duyurdu. İşte, 18 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan AFAD memur alımı başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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AFAD memur alımı ile 1749 personel istihdam etmeye hazırlanıyor. “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Tablo-1’de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı  alımı yapılacak. İşte, alım süreci hakkında bazı bilgiler

AFAD MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel başvuru şartları şu şekilde olacak;

2.1.1.   14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
şartlarını taşımak.

2.1.2.   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
2.1.3.   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.1.4.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.5.   ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.1.6.   Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.1.7.   Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
2.1.8.   Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ALIMI İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

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