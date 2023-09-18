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AFAD: Libyalı kardeşlerimiz için barınma çadırları ve sahra hastanesi kuruldu

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#AFAD#Libya#Yardım
AFAD: Libyalı kardeşlerimiz için barınma çadırları ve sahra hastanesi kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 19:15

AFAD, sel felaketinden etkilenen Libya için, barınma çadırları ve sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afetin ilk anından itibaren, dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Libya'da, 11 Eylül'de etkili olan Danyel kasırgası ve şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından sonra hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede görev yapan ekiplerimiz tarafından, afetten etkilenen Libyalı kardeşlerimiz için barınma çadırları ve sahra hastanesi kuruldu. İnsanımız için ülkemizde, İnsanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi.

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#AFAD#Libya#Yardım

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