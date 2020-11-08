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AA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 20:46 | Son Güncelleme:

AFAD, İzmir depremindeki son durumu açıkladı

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AFAD, İzmir depremindeki son durumu açıkladı
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AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu

AFAD’dan, İzmir’de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı  olmak üzere, toplam 2846 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1011’i taburcu edilmiş olup, 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

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