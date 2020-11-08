AFAD, İzmir depremindeki son durumu açıkladı

AFAD’dan, İzmir’de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2846 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1011’i taburcu edilmiş olup, 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.