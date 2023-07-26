AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş’ın acı günü... Kızı, pencereden düşüp, hayatını kaybetti

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Olay, Van- Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana geldi. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü. (DHA)