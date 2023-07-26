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AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş’ın acı günü... Kızı, pencereden düşüp, hayatını kaybetti

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#VAN#AFAD#SAĞLIK
AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş’ın acı günü... Kızı, pencereden düşüp, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:10

Van AFAD il Müdürü Mehmet Ulutaş’ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, pencereden düşüp, yaşamını yitirdi.

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Olay, Van- Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana geldi. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü. (DHA)

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#VAN#AFAD#SAĞLIK

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