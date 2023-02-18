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AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada hayatını kaybetti

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#ANTALYA#AFAD Gönüllüsü#Trafik Kazası
AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 12:10

Antalya'da önünde giden kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Erkan Yıldırımdemir (38), hayatını kaybetti. AFAD gönüllüsü olduğu belirtilen Yıldırımdemir'in Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden depremlerde Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldığı, kısa süre önce de döndüğü ortaya çıktı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kemer- Antalya yolu Karaman köprüsü üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Erkan Yıldırımdemir'in kullandığı motosiklet, aynı yöne giden Muzaffer Bostancı yönetimindekikamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Erkan Yıldırımdemir, kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yıldırımdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Muzaffer Bostancı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir alışveriş merkezinde çalışan Erkan Yıldırımdemir'in AFAD gönüllüsü olduğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giderek burada kurtarma çalışmalarına katıldığı, kısa süre önce de döndüğü belirtildi.

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#ANTALYA#AFAD Gönüllüsü#Trafik Kazası

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