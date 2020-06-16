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AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 00:22,Son Güncelleme:

AFAD duyurdu: Yenilenen web sayfaları kullanıcıların hizmetine açıldı

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AFAD duyurdu: Yenilenen web sayfaları kullanıcıların hizmetine açıldı
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Araştırmacıların dikkatine; Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfaları kullanıcıların hizmetine açılmıştır. İyi çalışmalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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