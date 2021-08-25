AFAD duyurdu: Sellerde acı bilanço yükseldi

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sellere ilişkin yeni bilgileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; yaşanan sel olaylarında Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10 ve Bartın’da 1 olmak üzere toplam 82 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



2 BİN 483 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Taliye çalışmaları kapsamında sel afeti sonrası; Bartın’ın Ulus ilçesinde 359, Kastamonu’da 1480 kişi, Sinop’un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 644 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Toplamda 2 bin 483 vatandaş tahliye edildi.

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