Son dakika: AFAD duyurdu! Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM UZMANLARI YORUMLADI

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal şu ifadeleri kullandı:

Ege'de son 1 aydır çok sık depremler oluyor. Volkanik aktiviteyle birlikte, sismik aktiviteyi hatırlarsak 2011'de ve geçen yılın sonbaharında yaşadık bunu. O bölgede 1956'da sanıyorum 7,6'lık daha sonra 7 civarında iki deprem art arda yaşandı. Bu türen depremler bölgede sık oluyor. Orada çok yıkıcı bir deprem beklenmiyor açıkçası.

Prof.Dr. Naci Görür de, "Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. " dedi.

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