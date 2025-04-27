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AFAD duyurdu: Marmara'da 3.2'lik deprem

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#Deprem#Son Depremler#İstanbul Deprem
AFAD duyurdu: Marmarada 3.2lik deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 13:33

AFAD, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Saat 12:48'de gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Marmara'da saat 11.11'de 2.4, 12.50'de ise 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. işte AFAD'ın paylaştığı son depremler:

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2025-04-27 13:03:2439.4827828.191946.95ML1.9Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-27 12:50:5640.8528.38756.81ML2.6Marmara Denizi 
2025-04-27 12:48:4340.8394428.403337.03ML3.2Marmara Denizi
2025-04-27 12:32:1939.4877828.121676.98ML1.5Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-27 12:31:1539.182528.963897.91ML1.5Simav (Kütahya)
2025-04-27 12:00:1939.1691728.938896.87ML1.1Simav (Kütahya)
2025-04-27 11:56:1639.2327828.9933311.49ML1.5Simav (Kütahya)
2025-04-27 11:11:5240.8366728.257786.98ML2.4Marmara Denizi 
2025-04-27 11:04:0439.6766730.280287.0ML1.6Tepebaşı (Eskişehir)
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