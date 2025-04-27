AFAD duyurdu: Marmara'da 3.2'lik deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Saat 12:48'de gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü.
Öte yandan Marmara'da saat 11.11'de 2.4, 12.50'de ise 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. işte AFAD'ın paylaştığı son depremler:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-04-27 13:03:24
|39.48278
|28.19194
|6.95
|ML
|1.9
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-04-27 12:50:56
|40.85
|28.3875
|6.81
|ML
|2.6
|Marmara Denizi
|2025-04-27 12:48:43
|40.83944
|28.40333
|7.03
|ML
|3.2
|Marmara Denizi
|2025-04-27 12:32:19
|39.48778
|28.12167
|6.98
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-04-27 12:31:15
|39.1825
|28.96389
|7.91
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-04-27 12:00:19
|39.16917
|28.93889
|6.87
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2025-04-27 11:56:16
|39.23278
|28.99333
|11.49
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-04-27 11:11:52
|40.83667
|28.25778
|6.98
|ML
|2.4
|Marmara Denizi
|2025-04-27 11:04:04
|39.67667
|30.28028
|7.0
|ML
|1.6
|Tepebaşı (Eskişehir)