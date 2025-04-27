AFAD duyurdu: Marmara'da 3.2'lik deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Saat 12:48'de gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Marmara'da saat 11.11'de 2.4, 12.50'de ise 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. işte AFAD'ın paylaştığı son depremler:

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2025-04-27 13:03:24 39.48278 28.19194 6.95 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) 2025-04-27 12:50:56 40.85 28.3875 6.81 ML 2.6 Marmara Denizi 2025-04-27 12:48:43 40.83944 28.40333 7.03 ML 3.2 Marmara Denizi 2025-04-27 12:32:19 39.48778 28.12167 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 2025-04-27 12:31:15 39.1825 28.96389 7.91 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-04-27 12:00:19 39.16917 28.93889 6.87 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-04-27 11:56:16 39.23278 28.99333 11.49 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-04-27 11:11:52 40.83667 28.25778 6.98 ML 2.4 Marmara Denizi 2025-04-27 11:04:04 39.67667 30.28028 7.0 ML 1.6 Tepebaşı (Eskişehir)