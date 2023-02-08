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AFAD duyurdu: Kimlik tespiti yapılamayan cenazeler 24 saat içinde defnedilecek

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#Deprem#Afad#Kahramanmaraş Depremi
AFAD duyurdu: Kimlik tespiti yapılamayan cenazeler 24 saat içinde defnedilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 15:01

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülke olarak teyakkuz halinde arama-kurtarma çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Bu depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiğinden kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı'nın 07 Şubat 2023 tarih ve 46697 sayılı yazısı ile ilgili valilikler ve kurum/kuruluşlar talimatlandırılmıştır" denildi.

Buna göre, ölü muayene işlemlerinin, cenazelerin bulunduğu il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılacağı; çevre il ve ilçelere gönderilmeyeceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

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"Cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi; vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması; enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi, kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir. Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür."

 

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